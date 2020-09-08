Министерство обороны США часто стремится развязать войну ради обогащения предприятий, производящих оружие и боеприпасы. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции. Видеозапись выступления опубликована в Twitter-аккаунте Белого дома.

"Я не говорю, что военные круги меня любят, но солдаты - да. Руководители в Пентагоне, вероятно, нет, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы", - заявил Трамп.

Он добавил, что США не выходят из "бесконечных войн". Также Трамп обвинил кандидата в президенты Джо Байдена в том, что он отправил молодежь "сражаться в этих сумасшедших бесконечных войнах".

Дональд Трамп заявил о своем желании прекратить такую политику и в случае его переизбрания на второй срок обещает сделать приоритетом возвращение американских военнослужащих на родину.

"Но мы выходим из бесконечных войн", - подчеркнул Трамп.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/FHxzG2rxZX — The White House (@WhiteHouse) September 7, 2020

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