Народный депутат Гео Лерос отказался от дачи показаний Государственному бюро расследований (ГБР), куда его вызвали на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГБР сообщают "Украинские новости", во вторник, 8 сентября.

"Он воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, и отказался давать показания и отвечать на вопросы", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуги народа".

Как писала "Страна" ранее, Лероса ждет уголовное разбирательство о неуплате налогов. По данным наших источников, Офис генпрокурора внес в Единый реестр досудебных расследований заявление о совершении нардепом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов.

Также нардеп является фигурантом еще одного уголовного производства, о незаконной надстройке над его квартирой. Дело заведено по по факту самоуправства и подделки документов в связи с надстройкой еще одного этажа в доме в Лабораторном переулке на Печерске, где проживает Гео Лерос.

"Страна" подробно писала о главных скандалах бывшего "слуги народа".