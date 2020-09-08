Нардеп Лерос отказался давать показания в ГБР по делу об уклонении от уплаты налогов
Народный депутат Гео Лерос отказался от дачи показаний Государственному бюро расследований (ГБР), куда его вызвали на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ГБР сообщают "Украинские новости", во вторник, 8 сентября.
"Он воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, и отказался давать показания и отвечать на вопросы", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуги народа".
Как писала "Страна" ранее, Лероса ждет уголовное разбирательство о неуплате налогов. По данным наших источников, Офис генпрокурора внес в Единый реестр досудебных расследований заявление о совершении нардепом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов.
Также нардеп является фигурантом еще одного уголовного производства, о незаконной надстройке над его квартирой. Дело заведено по по факту самоуправства и подделки документов в связи с надстройкой еще одного этажа в доме в Лабораторном переулке на Печерске, где проживает Гео Лерос.
"Страна" подробно писала о главных скандалах бывшего "слуги народа".