Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что один из лидеров оппозиции Мария Колесникова, которая по факту возглавляла протестное движение в стране, была задержана за нарушение государственной границы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". "Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы", - слова главы Беларуси процитировал 8 сентября главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который был одним из российских журналистов, взявших накануне интервью у Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что оппозиционерка Колесникова хотела сбежать в Украину к сестре. Он считает задержание члена координационного совета белорусской оппозиции верным решением.

Как сообщала "Страна", госпогранслужба Украины опровергла задержание на границе белорусских оппозиционеров и подтвердила въезд в страну Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.