Президент Беларуи Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам заявил, что не исключает досрочных выборов главы государства, но только после конституционной реформы.

Об этом в Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который брал интервью вместе с другими журналистами.

"Мы готовы провести реформу Конституции после этого не исключаю досрочных президентских выборов", - сказал Лукашенко.

Напомним, в этом же интервью Лукашенко сказал, почему не покинет свой пост, хоть и "немного пересидел". По его словам, если это произойдет, то его сторонников будут резать.

Также мы писали, что Лукашенко предрек резню в случае смены власти в Беларуси.

Кроме того, сообщалось, что Минобороны Беларуси привело в высшую боеготовность резервы танков и артиллерию.