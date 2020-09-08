Лукашенко допустил проведение досрочных выборов президента Беларуси
Президент Беларуи Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам заявил, что не исключает досрочных выборов главы государства, но только после конституционной реформы.
Об этом в Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который брал интервью вместе с другими журналистами.
"Мы готовы провести реформу Конституции после этого не исключаю досрочных президентских выборов", - сказал Лукашенко.
Напомним, в этом же интервью Лукашенко сказал, почему не покинет свой пост, хоть и "немного пересидел". По его словам, если это произойдет, то его сторонников будут резать.
Также мы писали, что Лукашенко предрек резню в случае смены власти в Беларуси.
Кроме того, сообщалось, что Минобороны Беларуси привело в высшую боеготовность резервы танков и артиллерию.