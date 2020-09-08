Родственники Сергея Захарова, который погиб в ДТП, устроенном Михаилом Ефремовым, прокомментировали сегодняшний приговор актеру.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на слова адвоката Александра Добровинского.

Как рассказал защитник, потерпевшая сторона удовлетворена наказанием, которое понесет Ефремов и не планирует обжаловать приговор.

Как сообщалось, сегодня, 8 сентября, артист был приговорен к восьми годам колонии общего режима, а также к штрафу в 800 тыс. рублей. Суд удовлетворил требование государственного обвинителя о взыскании полумиллиона рублей штрафа в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова и увеличил эту сумму на 300 тысяч рублей.

После оглашения приговора на Ефремова конвоиры надели наручники. Он был признан виновным по пункту "а" части 4 статьи 264 ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека") УК РФ. Также актер лишен водительских прав на три года после того, как срок наказания истечет.

Напомним, вечером 8 июня Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и устроил смертельной ДТП в центре Москвы. Водитель фургона Сергей Захаров погиб. По словам артиста, он не помнит, что произошло.