В Украине около 386 тысяч детей имеют сложные жизненные обстоятельства, а 10 тысяч с начала 2020 года получили статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Общее количество родившихся детей с 2014 года (год окончания Евромайдана - Ред.) в Украине уменьшилась на 40%. Это при том, что за половину 2020 года украинцев стало меньше на 140 тысяч.

Об этом заявил глава директората защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса на брифинге во вторник, 8 сентября, пишет "Корреспондент".

По словам чиновника Минсоцполитики, ситуация в стране подталкивает к увеличению количества детей в сложных жизненных обстоятельствах. "У нас на 40% уменьшилось количество детского населения, уменьшается процент брачности, увеличивается процент разводов на тысячу населения, уменьшается общее количество рождаемости детей", - сказал Колбаса.

Только за последние пять лет, по словам чиновника, количество родившихся детей с 465 тысяч уменьшилась до 330 тысяч. По его словам, это говорит об определенных проблемах с семьями и риске сложных жизненных обстоятельств. "С 2014 года каждый пятый ребенок рождается вне брака. 10 тысяч детей получили статус ребенка, лишенного родительской опеки, или сиротства за год. Более 386 тысяч детей в сложных жизненных обстоятельствах", - резюмировал Колбаса.

Как сообщала "Страна", опросы показывают, что более 80% украинцев считают коммунальные тарифы завышенными, а 70% украинцев уверены, что страна движется в неправильном направлении.