В среду, 9 сентября, украинцы смогут увидеть идеальное "бабье лето", которое принесет антициклон, формирующий погоду от Азорских островов через Португалию, Западную, Центральную Европу и до Украины. Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко.

"Если вы еще не знаете, что такое "бабье лето" и как оно идеально выглядит, дождитесь завтрашнего дня и увидите. Можно убежать с работы в ближайший лесок или парк и посмотреть сквозь солнышко на красивую паутину. Или на антициклон на синоптической карте", - пишет синоптик в соцсети.

Таким образом, 9 сентября в Украине ожидается сухая солнечная погода.

"Температура воздуха +20 +25 градусов, на юге и местами в центральной части +25 +29 градусов.

Однако ночи - явно осенние, свежие, ставьте ночью уже окно на режим форточки", - советует Диденко.

В Киеве среда будет солнечной, температура воздуха до +24 градусов. В четверг потеплеет до +27, а в пятницу снова похолодает. В выходные в столице будет солнечно и комфортно тепло - до +25 градусов.

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