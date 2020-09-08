Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским журналистам заявил, что признает, что, возможно, "немного пересидел", однако, по его мнению, только так он может "защитить страну".

Об этом со ссылкой на корреспондента телеканала "Россия-1" Евгения Рожкова, который принимал участие в интервью, пишет РИА Новости.

"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь", - сказал Александр Лукашенко.

"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!" - добавил президент страны.

Напомним, вот уже почти месяц в Беларуси проходят масштабные акции протеста, участники которых не верят в победу Лукашенко на выборах президента и требуют честных выборов. Они сопровождаются жесткими разгонами, задержаниями и насилием над протестующими со стороны силовых структур.

"Страна" писала о том, как на минувших выходных в Минске прошел многотысячный "Марш единства" против Лукашенко.

Также мы сообщали, что Лукашенко обвинил Украину и еще три страны в управлении протестами в Беларуси.