МИД России отрицает, что сотрудники Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) обнаружили отравляющее вещество группы "Новичок" в биомедицинских образцах Алексея Навального, российского политика и блогера.

Это озвучила в своем недавнем обращении к информационным агентствам Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД России. Обращение опубликовано в Facebook Захаровой.

Напомним, в среду, 2 сентября, в ФРГ заявили о том, что в организме Алексея Навального было найдено боевое отравляющее вещество группы "Новичок". Однако на запрос российского сетевого издания rt.com провести в InstPharmToxBw съемки и взять интервью у кого-либо из сотрудников в институте ответили отказом. "По соображениям секретности, мы не можем предоставить никаких дополнительных сведений о примененных методах и процедурах или каких-то других деталей", - говорилось в ответе.

"О какой секретности может идти речь, если , по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой "Шарите", лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями", - написала Мария Захарова.

"Есть много свидетельств причастности российского государства к отравлению Навального", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Йозеф Маас в интервью немецким СМИ.

В свою очередь МИД РФ выражают желание удостовериться во всех имеющихся у германских властей данных.

"Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера , так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ. Ждём германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню", - пишет Захарова.

Напомним, в понедельник, 7 сентября, стало известно, что Алексей Навальный очнулся после искусственной комы, в которую ввели его врачи. Политик уже может самостоятельно дышать и реагировать на голоса.

Ранее "Страна" писала о том, чего ждать после выхода Навального из комы с политической точки зрения.