В Донецкой области, где наблюдается обострение военной ситуации, на мине ПМН-2 подорвались двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Они получили боевое травмирование. После оказанной им экстренной медпомощи, военных срочно эвакуировали в лечебные учреждения.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

"Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь, их эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", 6 сентября был убит первый украинский военный с начала перемирия на Донбассе, которое началось 27 июля. Штаб ООС заявил об обострении ситуации на Донбассе, а в ВСУ назвали нарушения перемирия попыткой дискредитировать договоренности в ТКГ.

Также стало известно о приказе главы "ДНР" Дениса Пушилина открыть огонь по украинским позициям под Горловкой 7 сентября, однако позже в "ДНР" объявили о переносе анонсированного обстрела.