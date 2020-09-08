Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова хотела сбежать в Украину. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя задержание Колесниковой на границе.

"По словам Лукашенко, она (Колесникова - Ред.) действительно хотела убежать в Украину к сестре", - рассказал в эфире программы "60 минут" корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков, который участвовал в записи интервью с белорусским лидером.

По словам журналиста, Лукашенко считает задержание члена координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой верным решением.

Напомним, Госпогранслужба Украины заявила, что из Беларуси прибыли члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков, Иван Кравцов, однако Марии Колесниковой среди них нет.

Также мы сообщали, что власти Беларуси рассказали о "прорыве" границы оппозиционерами.