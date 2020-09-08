Сегодня, 8 сентября, актеру Михаилу Ефремову вынесли приговор за смертельное ДТП в виде 8 лет колонии общего режима и компенсации в размере 800 тыс. рублей старшему сыну погибшего - Сергея Захарова. Шаманы под зданием суда говорят, что сработали их заклинания.

Об этом сообщает "Страна" по итогу судебного заседания в Пресненском суде в обновляемом материале.

Аргументация заклинателей, которые сегодня собрались с бубнами у здания Пресненского суда следующая: "ДТП случилось 8 июня, вердикт - 8 сентября. Лет тюрьмы - 8. Компенсация - 800 тысяч".

Как сообщалось, нетрезвый Михаил Ефремов в центре Москвы на своем внедорожнике пересек двойную сплошную и протаранил фургон, водитель которого скончался в больнице.

Напомним, что Ефремова взяли под стражу прямо в здании суда, жене Ефремова Софье Кругликовой стало плохо во время оглашения приговора. Она стояла с закрытыми глазами и барабанила пальцами по столу, на котором среди диктофонов и мобильников прессы стояли несколько карманных икон.

Ранее ОМОНовцы задержали нескольких "черных магов" за обряд со сжиганием чучела. Задерживали только мужчин, женщин-шаманш уводить не стали.