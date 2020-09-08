Госпогранслужба Украины опровергла информацию о задержании на границе соратников лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой, объяснив их длительное пребывание в пункте пропуска прохождением необходимых мер пограничного контроля в соответствии с законодательством. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что члены Координационного совета оппозиции Белоруссии Антон Родненков и Иван Кравцов успешно проследовали на территорию Украины. Также уточняется, что сама Мария Колесникова в украинский пункт пропуска для прохождения погранконтроля не прибывала.

Напомним, члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов были насильно выдворены из Беларуси. Мария Колесникова выезжать из республики отказалась и порвала свой паспорт.

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