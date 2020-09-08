Европейский союз предостерегает Сербию и Косово, что решение о переносе посольств в Израиле в Иерусалим может "подорвать" их планы на вступление в ЕС.

Об этом со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано сообщает The Telegraph.

"Любые дипломатические шаги, ставящие под вопрос общую позицию ЕС по Иерусалиму, вызывают серьезную озабоченность и сожаление", - сказал Стано.

По его словам, Сербия и Косово могут подорвать свои надежды на членство в ЕС, переместив свои израильские посольства в Иерусалим.

"Есть двусторонние обязательства, которые Сербия и Косово берут на себя перед Израилем. Им следует задавать вопросы о мотивах и последствиях такого шага. Могу только напомнить, что позиция Евросоюза относительно переноса посольств в Иерусалим хорошо известна и неизменна. Не существует страны – члена ЕС с посольством в Иерусалиме. Делегации Евросоюза также нет в Иерусалиме", - заявил он.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Сербия и Косово при посредничестве США договорились о размещении дипломатических представительств в Израиле в Иерусалим.

Впрочем, сербский президент Александр Вучич узнал об этом от Трампа. А позже заявил, что перенос посольства в Иерусалим состоится, если Израиль будет уважать позицию Сербии, в том числе по вопросу непризнания Косово.

Также мы писали о том, что Сербия не будет вступать в ЕС в обмен на отказ от Косово.