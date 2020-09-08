На встречу советников лидеров "нормандской четверки" отправится замглавы администрации президента РФ, бывший вице-премьер Дмитрий Козак. Встреча пройдет в пятницу, 11 сентября в Берлине.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

"Европейские и украинские партнеры выполнили требование Козака и заблаговременно представили свои предложения в проект итоговых документов встречи", - пишет агентство.

Ранее встреча представителей Украины, Германии, Франции и России неоднократно переносилась, в том числе из-за командировок участников.

Как сообщил в интервью для "Радио Свобода" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сейчас есть договоренность, что сразу после встречи советников состоится встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки".

"И уже в соответствии с результатами встречи советников, министров можно будет видеть, выходим ли мы на встречу лидеров", - рассказал министр.

Напомним, очередную встречу в "нормандском формате" анонсировал президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами в Сумах 8 сентября.