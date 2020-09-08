Во время оглашения приговора суда российскому артисту Михаилу Ефремову, кторого признали виновным в совершении смертельного ДТП, стало плохо его жене Софье Кругликовой. Об этом сообщает телеграм-канал "МК".

"Жена Ефремова стоит прямо напротив стола судьи. Лицо женщины прикрыто медицинской маской. Но и с ней видно, что даме плохо. Она стоит с закрытыми глазами и барабанит пальцами по столу, на котором среди диктофонов и мобильников прессы стоят несколько карманных икон", - говорится в сообщении.

Напомним, суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Как сообщалось, нетрезвый Михаил Ефремов в центре Москвы на своем внедорожнике пересек двойную сплошную и протаранил фургон, водитель которого скончался в больнице.

Ранее "Страна" писала о том, что Охлобыстин призвал Путина помиловать артиста Ефремова, потому что тот не выживет в тюрьме.

Также мы сообщали, что у суда в Москве во время зачтения приговора Ефремову шаманы и маги проводили обряды.