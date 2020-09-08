В Беларуси с 10 по 15 сентября на фоне повышенной боеготовности танков и артиллерии пройдут антитеррористические тактические учения "Славянское братство-2020", в которых примут участие российские и сербские военные.

Об этом сообщает Telegram-канале Министерства обороны Беларуси 8 сентября.

В учениях примут участие подразделения Вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу. "На учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом", - отметили в Минобороны Белоруссии.

Сообщается, что учения проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В 2019 году маневры проходили в Сербии, в этом году они пройдут в Белоруссии, на полигоне "Брестский".

Напомним, в Беларуси сохраняется напряженная политическая обстановка после президентских выборов. Акции протеста в стране продолжаются почти месяц - с 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Его основной соперник Светлана Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву.