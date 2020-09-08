В Киевсовет проходят сразу 8 партий. Лидирует "УДАР" - опрос
Если бы в ближайшее время состоялись бы местные выборы, в Киевсовет прошли бы 8 партий. Больше всего набрали бы "УДАР" Виталия Кличко, "Евросолидарность" и "Слуга народа".
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Так, социологи 31 августа - 1 сентября опросили 1 200 киевлян старше 18 лет. Оказалось, что 69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета 25 октября. Самый высокий уровень мобилизации - среди старших опрошенных.
В Киевсовет, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:
- "УДАР" - 28,6% тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с голосом,
- "Европейская солидарность" - 14,0%,
- "Слуга народа" - 10,7%,
- "Победа Пальчевского" - 6,9%,
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,8%,
- "Голос" - 6,5%,
- "Батькивщина" - 6,4%,
- "Сила и честь" - 5,5%.
Менее 5% набирают:
- партия Шария - 3,8%,
- "Единство" - 2,7%,
- "Свобода" - 2,6%,
- Экопартия - 1,5%,
- Радикальная партия - 1,1%.
12,9% опрошенных отметили, что затрудняются с ответом. 1,3% респондентов не собираются голосовать.
Напомним, в конце июля-начале августа Центр Разумкова проводил подобный опрос. Тогда лидировала также партия "УДАР", а вот на втором месте была президентская политсила "Слуга народа", теперь она уступает "Евросолидарности".
Также мы писали, что на местных выборах во всеукраинском рейтинге лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа".