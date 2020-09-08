Если бы в ближайшее время состоялись бы местные выборы, в Киевсовет прошли бы 8 партий. Больше всего набрали бы "УДАР" Виталия Кличко, "Евросолидарность" и "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, социологи 31 августа - 1 сентября опросили 1 200 киевлян старше 18 лет. Оказалось, что 69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета 25 октября. Самый высокий уровень мобилизации - среди старших опрошенных.

В Киевсовет, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:

"УДАР" - 28,6% тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с голосом,

"Европейская солидарность" - 14,0%,

"Слуга народа" - 10,7%,

"Победа Пальчевского" - 6,9%,

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,8%,

"Голос" - 6,5%,

"Батькивщина" - 6,4%,

"Сила и честь" - 5,5%.

Менее 5% набирают:

партия Шария - 3,8%,

"Единство" - 2,7%,

"Свобода" - 2,6%,

Экопартия - 1,5%,

Радикальная партия - 1,1%.

12,9% опрошенных отметили, что затрудняются с ответом. 1,3% респондентов не собираются голосовать.

Напомним, в конце июля-начале августа Центр Разумкова проводил подобный опрос. Тогда лидировала также партия "УДАР", а вот на втором месте была президентская политсила "Слуга народа", теперь она уступает "Евросолидарности".

Также мы писали, что на местных выборах во всеукраинском рейтинге лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа".