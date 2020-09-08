По состоянию на начало сентября в Киевсовет проходят 8 партий. Фото: kmr.gov.ua

Если бы в ближайшее время состоялись бы местные выборы, в Киевсовет прошли бы 8 партий. Больше всего набрали бы "УДАР" Виталия Кличко, "Евросолидарность" и "Слуга народа". 

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". 

Так, социологи 31 августа - 1 сентября опросили 1 200 киевлян старше 18 лет. Оказалось, что 69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета 25 октября. Самый высокий уровень мобилизации - среди старших опрошенных.

В Киевсовет, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:

  • "УДАР" - 28,6% тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с голосом,
  • "Европейская солидарность" - 14,0%,
  • "Слуга народа" - 10,7%,
  • "Победа Пальчевского" - 6,9%,
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,8%,
  • "Голос" - 6,5%,
  • "Батькивщина" - 6,4%,
  • "Сила и честь" - 5,5%.

Менее 5% набирают:

  • партия Шария - 3,8%, 
  • "Единство" - 2,7%, 
  • "Свобода" - 2,6%, 
  • Экопартия - 1,5%,
  • Радикальная партия - 1,1%.

12,9% опрошенных отметили, что затрудняются с ответом. 1,3% респондентов не собираются голосовать. За кого будут голосовать киевляне на местных выборах. Инфография: Рейтинг

Напомним, в конце июля-начале августа Центр Разумкова проводил подобный опрос. Тогда лидировала также партия "УДАР", а вот на втором месте была президентская политсила "Слуга народа", теперь она уступает "Евросолидарности".

Также мы писали, что на местных выборах во всеукраинском рейтинге лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа".

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