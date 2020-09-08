Участник юмористического коллектива "Уральские пельмени" Андрей Рожков опубликовал видео, в котором высмеял российских звезд шоу-бизнеса, которые жаловались на бедность из-за запретов на мероприятий в связи с карантином.

Соответствующий ролик появился в Instagram юмориста.

Он обнародовал видео, где стоит на столбе рядом с линией электропередач. "Работы нет у актеров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно капец, а что делать?" - написал юморист.

В своем видео Рожков рассказал, что является электромонтером третьего разряда. Таким образом он высмеял российских звезд шоу-бизнеса, которые жаловались на бедность из-за запретов на мероприятия. Большинство подписчиков оценили юмор и подметили, что готовы взять его к себе на работу, если будет нужно. В комментариях пользователи Instagram написали: "Андреей вообще фантазер, круто", "Андрюха ты просто красавчик", "позитив, настроение- это хорошо".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рожков Андрей (@rozhkovandrey_official) 7 Сен 2020 в 7:18 PDT

Ранее мы писали, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в культурную жизнь. По всему миру отменяются до сих пор массовые мероприятия: концерты и фестивали. Также отменили музыкальный конкурс "Евровидение-2020".

Стоит отметить, что в Киеве певица Оля Полякова призвала всех выйти выйти на митинг и разобраться в системе выхода шоу-бизнеса с карантина. Она предлагает коллегам подписать обращение к президенту и премьеру с просьбой навести порядок в правилах организации концертов в Украина. Также поп-звезда добавила, что их организаторы "влетели на деньги" из-за отмены мероприятий этим летом.

3 сентября она вместе с рэпершей Alyona Alyona и музыкантом Алиной Паш, а также с представителями украинского шоу-бизнеса митинговала у здания Кабинета министров.