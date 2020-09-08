Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, которую первой на себе испытала дочь президента России Владимира Путина. Украина предпочтет производителей из Евросоюза и США.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет агенство РИА "Новости", во вторник, 8 сентября.

Кулеба заявил, что Украина "эффективно сотрудничает с Европейским Союзом, Соединенными Штатами и другими странами в этой сфере".

Также он добавил, что у Киева очень предметный диалог с Евросоюзом и очень тесный диалог с США относительно получения вакцин от коронавируса. "И когда я говорю "диалог" - это (означает, что - Ред.) уже нарабатываются модели того, как мы можем получить доступ к вакцине, когда она окажется в их распоряжении", - добавил глава МИД.

Напомним, 11 августа РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. "Страна" подробно писала, что известно о российской вакцине от Covid-19.

Также сообщали, что Беларусь станет первой страной, куда поставят вакцину РФ от коронавируса. Ее клинические испытания начнутся уже в сентябре.

В США же заявляли, что американским ученым вряд ли удастся синтезировать вакцину от коронавируса нового типа к октябрю 2020 года. Примерная дата получения вакцины - ноябрь или декабрь. В данный момент, в США проходят третью фазу испытаний сразу три прототипа вакцины.

А французская вакцина от коронавируса должна поступить в массовое производство в начале 2021 года.