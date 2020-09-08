Российский артист Иван Охлобыстин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать актера Михаила Ефремова, которому грозит немалый срок заключения за совершение смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня. Об этом коллега, друг и кум Ефремова написал на своей странице "Вконтакте", передают российские СМИ.

"Хочу обратиться к вам с личной просьбой о судьбе моего друга Михаила Ефремова, которому 8 сентября сего года объявят приговор, за совершенное им тяжкое преступление - убийство безвинного человека. Вне всяких сомнений Михаил виноват, но проявите несправедливость по отношению к нему, ту самую "несправедливость", которую он яростно обличал много лет. Обличал по наивности, отсутствию стратегического мышления и потворстве прозападно настроенной, либеральной общественности", - написал Охлобыстин.

Артист считает, что Ефремову на выжить в тюрьме, поэтому призывает Путина помиловать его личным указом.

"Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего. Он сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества. Я знаю, что люди осудят меня за эту просьбу, но у меня больше нет возможности спасти близкого человека, и я все-таки прошу... Останьтесь в моей памяти Владимиром Милосердным", - добавил Охлобыстин.

Напомним, ранее Охлобыстин заявлял, что у Ефремова синдром Раскольникова и он хочет в тюрьму.

Ранее "Страна" писала о том, что у суда в Москве во время зачтения приговора Ефремову шаманы и маги проводят обряды.

Также мы сообщали, что суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП.