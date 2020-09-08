Во вторник, 8 сентября, возле здания Пресненского суда Москвы, где выносят приговор артисту Михаилу Ефремову, собрались шаманы. Они пытались совершить обряд со сжиганием некого предмета, принесли свечи и книги. Двоих мужчин в черных одеждах, которые хотели разжечь огонь, силовики задержали.

"Мы хотели провести обряд для богини Фемиды. Чтобы она услышала и вынесла справедливое наказание. Я вижу цифры пять-семь", - говорит шаманша, называющая себя экстрасенсом, одетая в костюм, как у Гарри Поттера.

Поскольку обряд со сжиганием ОМОН не одобрил, шаманы стали вызывать дождь - бить в бубен.

Рядом стоит человек из группы поддержки Ефремова в странном костюме. Он говорит, что он меняет гармонию на 12-м уровне. И отмечает, что заседание по Ефремову поменяло напряжение в каком-то поле.

Как сообщает Telegram-канал Mash, одного из "черных магов", который "колдовал" над фотографиями Ефремова и Добровинского, задержали.

Напомним, ранее суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП.

"Страна" следит за тем, как суд выносит приговор актеру Михаилу Ефремову и ведет онлайн-репортаж о происходящем.