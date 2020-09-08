Киевлянин, у жены которого за долги отобрали автомобиль, устроил пожар в офисе частного судебного исполнителя. Инцидент произошел утром в понедельник, 7 сентября, в одном из офисных помещений на улице Грушевского,10.

По информации источников "Страны" в правоохранительных органах, вчера около 10 утра в полицию обратилась сотрудница, работающая на частного исполнителя Дмитрия Ляпина. По ее словам, ранним утром в офисное помещение ворвался мужчина. Как позже выяснилось, ранее у его жены за долги забрали их совместную собственность - автомобиль Volkswagen. Мужчина потребовал вернуть имущество.

Сотрудница офиса объяснила, что ее руководителя, который занимается этим исполнительным производством, сейчас нет на месте и эти вопросы нужно адресовать ему. Однако агрессивный посетитель стал грозить взрывом или поджогом офиса, если машину не вернут сию минуту.

Помощница частного исполнителя сначала не восприняла всерьез угроз отчаявшегося посетителя, но когда он достал из сумки емкость с какой-то жидкостью с едким запахом, женщина поняла, что тут уже не до шуток. Поджигатель разлил жидкость по столу в кабинете исполнителя Ляпина, поджег ее зажигалкой и убежал. К счастью,возгорание удалось потушить подручными средствами и большого пожара не случилось.

Как выяснилось позже, в Деснянском суде Киева ранее рассматривалось гражданское дело о признании договора купли-продажи недействительным и взыскании имущества в виде автомобиля, принадлежавшего киевлянам-Эгане П. и Владимиру П. Иск они проиграли,решение вступило в силу и в рамках исполнительного производства автомобиль был изьят.

По словам судебного исполнителя, супруги-должники неоднократно ему угрожали и требовали вернуть авто. Сейчас Владимир П.,которому инкриминируют ч. 2 ст. 194 УК Украины (Умышленная порча исущества путем поджога) разыскивается полицией. За совершение этого преступления ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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