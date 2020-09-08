В Украине накануне местных выборов 25 октября на платформе "Дия.Цифровое образование" выпустят 11-серийный сериал с участием нардепов от "Слуги народа" в главных ролях. Сериал расскажет о том, какие этапы предстоит пройти кандидату во время предвыборной кампании.

Об этом сообщает "Укринформ".

Образовательный сериал запускают Министерство цифровой трансформации и ОО "Центр содействия реформам". Участие в съемках приняли актер Андрей Джеджула, общественный деятель Александр Солонтай, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, а также народные депутаты от "Слуги народа" Марина Бардина, Елена Шуляк, Вадим Галайчук, Александр Скичко.

Каждая серия будет длиться 3-5 минут и охватит основные этапы, которые придется пройти кандидату во время предвыборной кампании. По словам заместителя министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерии Ионан, лента "дает исчерпывающие ответы на вопросы, которые должен знать человек, который хочет стать депутатом".

Как сообщала "Страна", в Украине с 5 сентября стартовала избирательная кампания местных выборов-2020.

Также мы рассказывали, что Комитет Рады поддержал поправки в закон о ЦИК, которые позволят провести всеукраинский опрос вместе с выборами.