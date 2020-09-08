77% украинских водителей уже оплатили пришедшие им "письма счастья" - извещения о штрафах за нарушения ПДД, которые зафиксировала нововведенная автоматическая система фиксации нарушений ПДД (TruCam). За 100 дней работы системы такие штрафы уже принесли в бюджет 101 млн 694 тыс 585 грн.

Об этом во вторник, 8 сентября, представители ведомства сообщили на пресс-конференции по результатам первых 100 дней работы автоматической системы фото и видеофиксации нарушений ПДД.

Как заявил в ходе конференции первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий: "За время работы системы автоматической фиксации с 1 июня 2020 нами было вынесено 833 949 постановлений по результатам нарушений ПДД за превышение скорости. По факту составления этих постановлений 645000 526 уже есть оплаченные".

В информационных материалах, которые руководство МВД и Нацполиции предоставило журналистам, указано, что на данный момент с помощью системы автоматической фиксации в госбюджет уплачено штрафов за превышение скорости на сумму 101 млн 694 тыс 585 грн.

Для принудительного взыскания в судебном порядке в исполнительную службу уже передали более 25 000 материалов.

По словам Билошицкого, то, что штрафы выплатило 77% нарушивших правила, говорит высокий уровень ответственности водителей. Также чиновник напомнил о льготном периоде штрафов – если оплатить штраф в течение 10 банковских дней с момента вынесения, то оплачивается всего половина.

Напомним, система автоматической фотовидеофиксации нарушений стартовала в Украине с 1 июня 2020 года.

Ранее "Страна" писала о том, что украинских водителей будут штрафовать за модные номера авто.