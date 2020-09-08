Встреча советников лидеров стран "Нормандского формата" должна состояться уже на этой неделе, 11 сентября.

Об этом в ходе общения с журналистами в Сумах 8 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео обнародовано в YouTube.

"Мы будем делать все, чтобы сберечь режим тишины, чтобы избежать большого числа как раненных, так и погибших. Другого варианта, чтобы сберечь жизни людей, я сейчас не вижу. Потому у нас должно быть заседание советников "Нормандского формата" 11 сентября, ожидаем там определенных предложений, определенных решений", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее встреча советников советников лидеров "Нормандской четверки" была запланирована на 28 августа, ее также анонсировал Зеленский. Однако в заявленный срок она не состоялась, у президента списали отмену переговоров на командировку француза.

После отмены встречи в конце августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что она должна пройти до 10 сентября.

А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба завил, что переговоры глав МИД "Нормандской четверки" могут состояться в сентябре, после встречи советников лидеров стран "Нормандского формата".