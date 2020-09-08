Украина более не планирует менять закон "Об образовании", однако настроена имплементировать его таким образом, чтобы защищать как свои интересы, так и интересы других стран. В частности дело касается Румынии, которая ранее заявляла, что нацсовет украинских румын жаловался на систематическую принудительную украинизацию во всех сферах.

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу сообщает агенство "Интерфакс-Украина".

Так, в ходе визита в Бухарест глава МИД заявил, что закон "Об образовании" в Украине менять не будут, чтобы угодить другим странам.

"Как министр иностранных дел Украины я должен действовать в соответствии с действующим законодательством своего государства. Когда закон "Об образовании" был принят, Венецианская комиссия Совета Европы высказала ряд замечаний к нему. Украина внесла изменения в этот закон и выполнила рекомендации Венецианской комиссии. Мы не планируем больше менять этот закон, чтобы удовлетворять требования тех или иных стран. Но мы абсолютно настроены обеспечить имплементацию этого закона таким образом, чтобы интересы Украины и конкретно в этом случае интересы Румынии, были защищены", - сказал Кулеба.

Кроме того, глава МИД Украины дал понять, что украинская сторона не заинтересована в ассимиляции румын в Украине, но настроена на улучшение их интеграции в украинское общество.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что для меня румынское меньшинство в Украине является нашим достоянием. И потому мы будем работать таким образом, чтобы румыны в Украине оставались румынами, но при этом были украинцами, были интегрированы в наше общество", - добавил Кулеба.

Глава МИД Украины также заявил что, "Украина настроена решать в духе взаимного уважения к национальным интересам Украины и Румынии все проблемные вопросы, включая такие чувствительные, как вопросы национальных меньшинств".

"Мы уважаем позицию Бухареста относительно вопросов защиты прав национальных меньшинств. Я вижу, что Бухарест уважает позицию Киева в этом вопросе, и мы готовы вести диалог", - пожытожил Кулеба.

Напомним, закон во втором чтении и в целом приняли 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября 2017 года. Согласно нормам этого документа, расширено использование государственного языка в школьном обучении.

Мы писали, что Венгрия ранее выразила обеспокоенность касаемо будущего венгерского меньшинства в Украине. На что Кулеба заявлял, что Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в этот закон, чтобы пойти на какие-то компромиссы с Венгрией, кроме тех, которые были обусловлены решением Венецианской комиссии.