Сегодня, 8 сентября, Пресненский суд Москвы вынес актера Михаила Ефремова виновным в ДТП, в результате которого погиб человек.

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения")", - зачитал приговор судья.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как суд выносит приговор актеру Михаилу Ефремову.

Напомним, 8 июня внедорожник Ефремова в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал.

Также мы писали, что по прогнозу адвоката артиста, Ефремову могут назначить от шести до восьми лет колонии. Сам актер считает, что это будет восемь лет заключения.

Между тем, сторона обвинения просит 11 лет колонии. Вердикт судьи станет известен во время сегодняшнего заседания.