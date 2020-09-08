Несмотря на завершение сезона бахчевых, цены на арбузы в Украине падают. За последнюю неделю ягода стала дешевле на 20% в среднем, а сегодня отгружается в ценовом объеме от 1,2 до 3 грн/кг. Это является минимум в этом сезоне.

Об этом пишет сайт Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

"Основной причиной снижения цен на арбузы является сезонное увеличение предложения этих ягод на рынке. Сейчас завершается сбор арбузов поздних сортов в основных регионах производства - Херсонской и Николаевской областях, и производители сообщают, что урожай именно поздних сортов арбузов в этом году почти не пострадал. Соответственно, сегодня продукция на рынок поступает без перебоев, а предложение местных арбузов на внутреннем рынке - на достаточно высоком уровне", - пояснили в плодоовощной ассоциации.

В УПОА уточнили, что под конец сезона значительных ценовых скачков в сегменте арбузов не ожидается.

"Напомним, что из-за аномально холодного мая и проливных дождей в июне производители потеряли часть урожая ранних сортов арбузов. По предварительным оценкам, снижение производства ранних сортов арбузов достигло 50%", - сообщили в УПОА.

Ассоциацией было также отмечено, что сегодня арбузы в Украине реализуются в среднем на 65-70% дороже, чем за такой же период прошлого года, при том, что за сезон цены достигли минимального уровня.

Ранее "Страна" писала, что в начале августа оптовые цены на арбузы поднялись в 3 раза. На момент 3 сентября цены на арбузы в Украине являлись максимальными за последние 5 лет.

Также напомним, на период от 4 июня сообщалось, что цена на клубнику в Украине поднялась до рекордных показателей в истории. Отмечается, что главной причиной подорожания клубники аналитики называют погодные условия.