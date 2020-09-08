На всех станциях киевского метро произошел сбой из-за неработающих касс. Там образовываются огромные очереди
В Киевском метро, которое могут вновь закрыть из-за вспышки коронавируса, на всех станциях произошел сбой: кассы не работают, закрыт проход, где можно расплатиться банковской карточкой. Пассажиров просят пользоваться другими видами транспорта.
Об этом сообщают "Украинские новости".
Невозможно купить разовый QR-билет на кассе, а очереди в автоматы Kyiv Smart Card на станции метро "Дарница" растянулись на всю улицу.
Станция метро "Лесная" работает в ограниченном режиме, открыты только одни двери. В переходе также образовалась очередь. Такая же ситуация на станции метро "Оболонь".
Тем временем КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Фейсбук не дает объяснения происходящему. Последняя запись - репост 12-часовой давности сообщения мэра Киева Виталия Кличко, в котором сказано, что Киевсовет не принял решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков - для выплаты заработных плат работникам метрополитена и "Киевпастранса" и работники транспортной сферы рискуют остаться без зарплат.
Люди в комментариях возмущены работой киевской подземки.
Пользователи выкладывают фото очередей, которые образовались во вторник утром.
Очереди в киевском метро 8 сентября. Фото: facebook.com/kyivmetro
Как сообщала "Страна", с сентября киевлянам пообещали единый билет в метро и поездах.
Напомним также, что в Киеве еще на семи станциях метро появился скоростной мобильный интернет 4G.