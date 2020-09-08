В Киевском метро, которое могут вновь закрыть из-за вспышки коронавируса, на всех станциях произошел сбой: кассы не работают, закрыт проход, где можно расплатиться банковской карточкой. Пассажиров просят пользоваться другими видами транспорта.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Невозможно купить разовый QR-билет на кассе, а очереди в автоматы Kyiv Smart Card на станции метро "Дарница" растянулись на всю улицу.

Станция метро "Лесная" работает в ограниченном режиме, открыты только одни двери. В переходе также образовалась очередь. Такая же ситуация на станции метро "Оболонь".

Тем временем КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Фейсбук не дает объяснения происходящему. Последняя запись - репост 12-часовой давности сообщения мэра Киева Виталия Кличко, в котором сказано, что Киевсовет не принял решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков - для выплаты заработных плат работникам метрополитена и "Киевпастранса" и работники транспортной сферы рискуют остаться без зарплат.

Люди в комментариях возмущены работой киевской подземки.

Пользователи выкладывают фото очередей, которые образовались во вторник утром.

Очереди в киевском метро 8 сентября. Фото: facebook.com/kyivmetro

Как сообщала "Страна", с сентября киевлянам пообещали единый билет в метро и поездах.

Напомним также, что в Киеве еще на семи станциях метро появился скоростной мобильный интернет 4G.