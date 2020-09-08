В Индонезии нарушителей масочного режима стали класть в гробы
В Индонезии местные власти и волонтеры придумали необычный способ в борьбе с распространением коронавируса. Нарушителей масочного режима катают на катафалках и укладывают в гробы, чтобы местные жители надевали средства индивидуальной защиты и задумались о последствиях своих действий во время пандемии.
Об этом сообщает местное издание Jakarta Post.
Так, в городе Проболинго в провинции Восточная Ява, 50 торговцев местного рынка покатали в катафалке. Это случилось после того, как торговцы оказались без масок во время проверки. Им выдали средства индивидуальной защиты и погрузили в катафалк.
Сообщается, что в специальном автомобиле находится пустой гроб "для перевозки тел погибших от Covid-19". Некоторых также пытались наказать - на три месяца нарушителей обязывали убирать рынки и чистить канализационные траншеи.
В столице Индонезии Джакарте нарушителей помещали в бутафорские гробы. Их можно было беспрепятственно фотографировать, а нарушителю при этом разрешалось закрывать лицо. Однако незаконную инициативу пресекли представители местных властей.
Глава агентства Будхи Новиан призвал наказать нарушителей в соответствии с действующими правилами. Также он добавил, что штрафов и наказаний в виде социальной работы достаточно, чтобы заставить жителей соблюдать протоколы здравоохранения, направленные против распространения коронавируса.
Ранее мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует ужесточить административную ответственность за несоблюдение масочного режима в Украине.
Также сообщали, что Кабмин предлагает штрафовать на 5100 гривен заведения, в которых не соблюдается масочный режим.