Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов были насильно выдворены из Беларуси. Мария Колесникова выезжать из республики отказалась и порвала свой паспорт.

О том, что оппозиционеров вывезли из страны в Facebook сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

"Это не был добровольный выезд! Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции. Чтобы представить все так, что лидеры оппозиции бросают на произвол сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уютную Украину. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина сделала действия по предотвращению ее перемещения через границу", - написал Геращенко.

Также замглавы украинского ведомства написал, что "всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко".

Выдворить Колесникову из Беларуси не удалось, потому что она порвала свой паспорт, пишет со ссылкой на источники "Интерфакс-Украина".

"При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, что белорусские пограничники заявили РИА Новости, что ничего не слышали о том, что Колесникова порвала на границе свой паспорт.

Напомним, 7 сентября Марию Колесникову похитили в центре Минска. По словам очевидцев, неизвестные посадили ее в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. А утром 8 сентября появилась информация, что она была задержана на границе с Украиной.

Также мы писали о том, что власти Беларуси рассказали о "прорыве" границы оппозиционерами.

Между тем, ранее Беларусь покинула еще одна оппозиционерка: член Координационного совета Ольга Ковалькова заявила, что ее насильно вывезли в Польшу.