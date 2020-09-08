Сегодня Пресненский суд Москвы вынесет приговор актеру Михаилу Ефремову, который 8 июня убил человека, будучи пьяным за рулем.

На предыдущем заседании Ефремов заявил, что раскаивается, "если это совершил я". Такая риторика в корне отличалась от его предыдущего признания сразу после совершения преступления - где актер полностью признал свою вину и попросил прощения.

Да и линия защиты в итоге свелась к тому, что артист отрицал свою вину и говорил, будто его за рулем и не было. Хотя видео, сделанные сразу после ДТП, показывали, что кроме него в машине никто не присутствовал.

То есть до последнего актер своей вины не признавал.

Прокуратура в итоге просит для Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима. 56-летний подсудимый считает, что для него это равносильно смертному приговору. И предполагает, что суд ограничится восемью годами.

Адвокат Ефремова считает, что тот получит еще меньше - шесть лет. В то же время, судебная практика РФ показывает, что по подобным преступлениям больше восьми лет за последний год никто не получал.

Михаил Ефремов - актер, широко известный и в Украине. "Страна" следит за резонансным судом в режиме онлайн.

Ситуация у суда. Прямой эфир

11:50 Из приговора следует: суд исходит из того, что Ефремов не признал вину.

Это означает, что этого важного смягчающегося фактора не будет.

11:48 Опубликовано видео, на котором к дому Ефремова приехал неизвестный молодой человек на Maybach. Через несколько минут он вышел с сумкой. На вопросы, чьи это вещи, молодой человек отвечать отказался. Ранее Ефремов отправился в суд на вынесение приговора без вещей.

11:44 Подъехал автозак. Все думают, что за Ефремовым, но пока рано.

11:43 За Ефремова возле суда преимущественно пожилые бабушки, в его адрес они читают собственные стихи - о том, что не верят в вину актера.

11:39 Тем временем, под зданием суда масса разных фриков. Например, мужчина в странном костюме говорит, что он меняет гармонию на 12-м уровне. И отмечает, что заседание по Ефремову поменяло напряжение в каком-то поле...

11:34 В зале суда присутствуют пишущие журналисты. Видеокамеры не пустили.

11:29 Всего в приговоре около 20 листов. Вероятно, за пару часов судья зачитает вердикт.

11:28 Начали зачитывать приговор. Суд признал Ефремова виновным в ДТП.

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения")", - читает приговор судья.

11:20 Под судом группа поддержки Ефремова привела барабанщиц. Другие люди скандируют "Позор!"

11:19 Михаил уже готов выслушать приговор.

11:15 Ефремов прибыл в суд на машине сотрудников ФСИН - Федеральной службы исполнения наказаний.