По состоянию на 8 сентября, за минувшие сутки в Киеве выявили 235 новых случаев коронавируса, 15 из заболевших - дети и восемь - медики. Госпитализированы 34 человека, остальные - на самоизоляции.

Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

"На сегодня в столице уже 15 511 подтвержденных случаев заболевания Сovid-19", - написал Кличко.

Также мэр уточнил, категории людей из числа вновь заболевших:

123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет;

97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;

шесть девочек от трех до 17 лет;

девять мальчиков от одного года до 17 лет.

По данным градоначальника, за последние сутки выздоровели 67 человек, а для четверых болезнь оказалась смертельной. По данным на вторник, всего в столице выздоровели 4 826 человек, скончались 246 заболевших.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 37, в Шевченковском - 35, в Днепровском районе - 30 случаев.

Напомним, в Украине сегодня зарегистрировали еще 2411 случаев коронавируса. Кроме того, во вторник, установлен антирекорд по числу смертей от болезни Covid-19.

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