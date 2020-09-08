Утром во вторник, 8 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сумскую область с рабочей поездкой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в планах главы государства - поучаствовать в презентации Стратегии развития региона до 2027 года, а также ознакомиться с работой аэропорта "Сумы".

Также Владимир Зеленский 8 сентября встретиться с ветеранами АТО/ООС и представителями культурной сферы.

Напомним, Зеленский во вторник решил посетить сразу две области. Кроме Сумской, глава государства побывает также в Житомирской.

Также мы писали, что президент ездит по Украине уже несколько недель. Например, в родном Кривом Роге он задержал начало матча "Кривбасс" - "Черкащина" почти на час, но сделал первый удар по мячу.