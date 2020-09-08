Во вторник, 8 сентября, в Кривом роге около 400 горняков шахт "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" объявили о забастовке. Они остались под землей с требованиями увеличить зарплаты и улучшить условия труда.

Об этом написал председатель Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

"На 8.30 в подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвуют 393 работника", - сообщил Волынец.

По его словам, протестуют 90 горняков шахты "Гвардейская", 60 горняков шахты "Терновская", 214 горняков шахты "Батькивщина" и 29 горняков шахты "Октябрьская". Последние требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда уже шестые сутки.

По данным Волынца, поддержать коллег подземными и наземными митингами готовы и другие предприятия Кривого Рога. Сейчас они объявили "итальянский страйк" (когда сотрудники предприятия предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила, ни на шаг не отступая от них и ни на шаг не выходя за их пределы – Ред.).

По словам Волынца, шахта "Терновская" стала в 7 утра во вторник, администрация не пустила в шахту первую смену.

8 сентября в Кривой Рог должны выехать представители центрального офиса Службы Гоструда "в связи с жалобами работников предприятий города на работу местной службы Гоструда, их продажность и зависимость от местных работодателей".

Ранее мы писали, что под Офисом президента 6 июля проходила акция протеста. Там собрались шахтеры, возмущенные тем, что компания ДТЭК Добропольеуголь ушла в простой.

Также сообщали, что горянки из шахты "Надежда", которая находится в поселке Сосновка Львовской области, объявляли забастовку. Однако позже они поднялись на поверхность после того, как им пообещали выплатить задолженность.