В понедельник, 7 сентября, на 80-м году жизни умер украинский актер дубляжа, диктор и радиоведущий Николай Козий.

Об этом в Facebook сообщил генпродюсер "UA: Украинское радио" Дмитрий Хоркин.

"Умер Николай Козий, легендарный диктор Украинского радио и первый брендвойс телеканала "1+1". Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, Маэстро", - написал Хоркин.

Козий озвучивал популярные телесериалы и программы, зачитывал тексты для аудиокниг, вел радиопередачи. С середины 1990-х был одним из ведущих утренней информационной программы НРКУ и вел дневные информационные выпуски.

Дублировал на украинский фильмы "Король говорит", "Ноев ковчег", телесериалы "Альф", "Коломбо", мультсериалы "Паровоз Томас и его друзья" и "Трансформеры". Читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате. Также Козий озвучил текст Томоса.

Послушать голос Николая Козия можно на видео ниже.

Напомним, в конце августа в России умер создатель мультсериала "Смешарики" Анатолий Прохоров.

Также мы писали, что умер актер Сергей Колтаков, сыгравший в фильмах "Зеркало для героя" и "Искусство жить в Одессе".