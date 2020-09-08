Во вторник, 8 сентября, в Украину из Беларуси прибыли члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков, Иван Кравцов, однако Марии Колесниковой среди них нет, как сообщали белорусские власти изначально.

Об этом со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Так, в Госпогранслужбе Украины опровергли информацию Государственного пограничного комитета Беларуси (ГПК) о прибытии в Украину трех членов Координационного совета. Сообщается, что в нашу страну въехали только двое из них - Родненков и Кравцов, а Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

"В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Республики Беларусь Родненков и Кравцов... Гражданка республики Беларусь Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала", - сказал Демченко.

Напомним, в понедельник, 7 сентября, Марию Колесникову похитили в центре Минска. По словам очевидцев, неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Сегодня появилась информация о том, что она, вместе с Антон Родненковым и Иваном Кравцовым пересекли границу Беларуси и уехали в сторону Украины.

Колесникову, которая "пыталась незаконно покинуть территорию республики Беларусь", сегодня задержали на границе, ее буквально выпихнули из машины" при попытке пересечения границы.