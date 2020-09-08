Вчера в Минске пропали трое руководителей местной оппозиции - среди них Мария Колесникова, которая про факту возглавляет протесты в последнее время.

Двое из них утром нашлись на территории Украины. А Колесникова туда ехать отказалась - то есть оппозиционеров, судя по всему, пытались выдворить насильно.

Разбирались в этой истории и в том, что она означает для будущего белорусского майдана.

Как пропала Мария Колесникова

Белорусские СМИ, поддерживающие оппозицию, вчера заявили о похищении Колесниковой. Информация прошла со ссылкой на прохожих.

Девушка по имени Анастасия рассказала порталу TUT.by, что увидела Марию на проспекте Независимости в Минске.

"Я ее видела вживую до этого, поэтому узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту, и сзади была марка "Соболь". Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают", - цитирует портал Анастасию.

В оппозиции заявили, что не знают, где Колесникова. В МВД Беларуси факта задержания не подтверждали.

Позже Координационный совет Беломайдана опубликовал видео, на котором, как утверждают, есть момент похищения Марии. Впрочем, определенно этого сказать нельзя - на ролике Колесниковой не видно. Заметно лишь, что кто-то садится в микроавтобус, от которого отходит человек в спецодежде коммунальщика или технического работника. Сам бус уезжает.

Одновременно перестали выходить за связь еще два члена Координационного совета - Антон Родненков и Иван Кравцов. Оппозиция обвинила власти в похищении.

"Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу координационного совета", - заявила находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Но дальше история приняла неожиданный оборот.

Прорыв через границу

Сегодня утром белорусская погранслужба и государственные СМИ сообщили, что все три оппозиционера пытались выехать в Украину. И двоим это удалось.

Телеграм-канал "Агентства телевизионных новостей", входящего в государственную Белтелерадиокомпанию, опубликовал видео с пропавшим Иваном Кравцовым. На нем он говорит, что втроем с Родненковым и Колесниковой и Родненковым решили выехать на территорию Украины.

"Я принял решение покинуть территорию страны, и сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время", - сообщает Кравцов.

Одновременно Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что уехали только двое, а Колесникова задержана. История, изложенная чиновниками, весьма неоднозначная.

"Все три человека - Колесникова, Родненков и Кравцов в установленном порядке проходили пограничный контроль сегодня в начале пятого утра. У нас там особенности прохождения госграницы: между пунктами пропуска, нашим и сопредельным, вообще 13 километров, а от нашего пункта пропуска до государственной границы Украины целых 6 километров, в том числе там еще есть населенный пункт Александровка. В связи с этим у нас на этой территории между самим пунктом пропуска, где происходит оформление, и линией госграницы, выставлены дополнительные пограничные наряды.

После оформления транспортное средство - BMW - Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска. Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по-видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере, так это сейчас представляется", - заявили в Госпогранкомитете.

Он также заявил, что Колесникову задержали пограничники.

Также близкие к белорусским властям телеграм-каналы публикуют видео, как BMW оппозиционеров проходит через границу. Правда, едет ли в нем Колесникова - не видно.

В Украине подтвердили приезд Кравцова и Родненкова. И сказали, что Мария Колесникова в страну не въезжала.

По следам сообщения ГПСУ, замглавы украинского МВД Антон Геращенко заявил, что оппозиционеров насильно выдворили из страны. Вслед за ним агентстство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники заявило, что Мария еще на белорусской границе порвала паспорт, поэтому выдворить ее не удалось.

Правда, белорусские пограничники последний факт опровергают.

Параллельно белорусская погранслужба заявила о том, что Кравцова и Родненкова задержали на украинской границе. И что оба имеют вид на жительство в Украине.

Позже президент Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что Мария пыталась уехать в Украину, где у нее живет сестра.

Что произошло с Колесниковой и другими?

В последнее время члены координационного совета оппозиции часто покидают Беларусь.

2 сентября стало известно о выезде в Польшу экс-министра культуры страны Павла Латушко. Его вывез на своем авто польский посол Артур Михальский, сообщили пограничники.

5 сентября стало известно, что в том же направлении пересекла кордон Ольга Ковалькова - доверенное лицо Тихановской и тоже член совета оппозиции.

Если Латушко выехал добровольно, то с Ковальковой история сложнее. Ее задержали еще в конце августа за организацию несанкционированного митинга и дали десять суток. После того, как они истекли, Ковальковой дали еще один арест - за другой митинг.

То есть она покинула территорию страны, будучи на административном аресте.

И вот, сегодня стало известно, что еще трое двое лидеров протеста выехали из Беларуси - уже в направлении Украины. И с ними была Мария Колесникова.

Судя по имеющимся сейчас данным - всех троих действительно пытались выдворить из страны.

Видео, на котором Илья Кравцов говорит, что едет в Украину, оказалось почему-то эксклюзивно в распоряжении у государственного СМИ, а не, скажем, в соцсетях у самого оппозиционера. Причем ролик записан перед прохождением пограничного контроля. Как там оказались журналисты - непонятно. Похоже на то, что записать это видео попросили те, кто сопровождал оппозиционеров до кордона и обеспечивал их выезд.

Но не до конца понятно почему не покинула страну Колесникова. В оппозиции распространяют версию о том, что она демонстративно порвала паспорт и потому у пограничников не было оснований ее выпускать. В погранслужбе эту версию опровергают, но другой, правдоподобной, не предлагают.

Что все это означает?

У Лукашенко явно ведут линию на "добровольно-принудительный" выезд лидеров Беломайдана из страны - как это уже произошло со Светланой Тихановской, которая сейчас в Литве. Видимо, белорусские власти считают, что руководить протестами из эмиграции будет сложнее. И отчасти это верно.

Другое дело, что столь явное изгнание может иметь обратный эффект - мобилизации рядовых активистов Беломайдана, который такой подход лишь разозлит.

Точно так же могут повлиять на умонастроения противников Лукашенко и люди в балаклавах, которые били протестующих дубинками после воскресного митинга.

МВД страны не заявляло, что это провокаторы и не рапортовало об их задержании. Что в общем-то равносильно поощрению таких действий.

Мы помним, чем такой подход закончился в Украине - Майдан использовал агрессию "титушек" против власти, обвинив ее в похищениях и пытках активистов. И даже в тех случаях, которые были явно инсценированы (вроде похищения Булатова), вина автоматически ложилась на власть. В итоге это мобилизовало еще больше людей против Януковича.

Однако в случае с Марией Колесниковой есть и другой важный подтекст.

Дело в том, что еще до президентских выборов она была главой штаба у кандидата Виктора Бабарико (сейчас он в тюрьме), которого власти Беларуси называли "проектом Кремля", поскольку он возглавлял банк, принадлежащий "Газпрому".

А недавно Колесникова и Бабарико создали партию "Вместе", что вызвало раскол внутри руководства Беломайдана: особенно возмутилась националистическая часть оппозиции. Марию и Виктора заподозрили в желании узурпировать руководство протестами. При том, что взгляды Колесниковой на геополитические вопросы во многом отличаются от остальных руководителей оппозиции.

Так, 3 сентября Мария ответила на вопрос украинских журналистов о Крыме практически словами официального Минска: "Де-факто Крым — это территория России, де-юре — это территория Украины".

Напомним, что та же Тихановская куда более жестко высказывалась о Крыме и заявляла, что Россия его незаконно аннексировала.

Колесникова же в последнее время набирает вес и неизменно выходит на все акции протеста как единственный из лидеров оппозиции, которая осталась внутри страны.

В интервью российским СМИ она заявляла, что готова возглавить протест.

"Месяц назад я бы вам сказала, что нет. А сейчас, конечно, со мной происходят трансформации очень большие. Я чувствую ответственность. И я понимаю, что сейчас я сама принимаю много решений, которые могут повлиять на ту ситуацию, которая происходит", - сказала она "Коммерсанту" в ответ на вопрос, видит ли она себя в качестве первого лица Беломайдана.

Итого - белорусские власти попытались выслать Марию после того, как она сделала заявку на собственный политический проект и лидерство на протестах. А главное - ее нельзя назвать антироссийским субъектом. Хотя скорее уместно говорить, что Колесникова просто не столь явно ориентирована на Польшу и Запад, как другие члены Координационного совета.

Но в любом случае - именно через Колесникову и ее с Бабарико партию Россия могла бы теоретически стать посредником между властью и оппозицией. И, напомним, что такой роли Кремль для себя не исключал, о чем еще в августе заявлял представитель Путина Дмитрий Песков.

После этих соображений попытка "депортировать" Марию выглядит в ином свете. Лукашенко по сути мешает Беломайдану выдвинуть даже умеренных лидеров, которые могли бы в теории выйти на переговоры и с властью, и с ее главным международным партнером - Россией. Поскольку с остальными оппозиционерами Москва явно говорить откажется.

В этом смысле Бацька на самом деле только усугубляет ситуацию в Беларуси. Поскольку протестующих в стране по-прежнему очень много. И отмахнуться от них никак нельзя. При этом никаких вариантов урегулирования белорусская власть им не предлагает. А значит массовые протесты, скорее всего, будут продолжаться. И истории с задержаниями и выдворениями лидеров Майдана могут их только активизировать и радикализировать.