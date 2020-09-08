Во вторник, 8 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко даст большое интервью. Официальной информации о том, кто будет его брать, нет. Однако в Минск утром прибыла главред российского канала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян.

Так, интервью утром 8 сентября анонсировал близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

"Есть вопросы к Лукашенко. И Лукашенко ответит! Уж поверьте, как всегда откровенно и на самые острые. Сегодня президент даст большое интервью. Следите - Пул Первого расскажет, что и кому", - сказано в сообщении.

Этим же утром в Минск прибыла главред RT Маргарита Симоньян. Она также написала об этом в Telegram-канале и уточнила у подписчиков, где модно завтракать в белорусской столице.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов пошутил, что она будет брать интервью у Майкла и Ника - их имена фигурировали на "пленке Лукашенко", записи перехваченных разговоров представителей Варшавы и Берлина, которые якобы говорят о фальсификации отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Вскоре Маргарина Симоньян подтвердила, что будет брать интервью у Лукашенко. Также вопросы задавать будут Антон Вербицкий (Первый канал), Евгений Рожков (Россия 24) и Роман Бабаян (НТВ).

Отметим, что в 2018 году Симоньян взяла знаменитое интервью у "солберецких отравителей" Боширова и Петрова. Тогда мужчины, которые вели себя весьма странно, рассказали, что ездили в Солсбери посмотреть на местный знаменитый собор со 123-метровым шпилем и первыми в мире часами, которые до сих пор идут.

Напомним, предыдущее большое интервью Лукашенко давал перед выборами украинскому журналисту Дмитрию Гордону.