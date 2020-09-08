Появились новые подробности задержания члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, которая накануне была похищена, а сегодня, 8 сентября, якобы пересекла границу Беларуси и уехала в сторону Украины. С таким заявлением - о въезде в Украину - изначально выступили белорусские власти, но вскоре внесли существенные коррективы в информацию.

Государственный пограничный комитет республики (ГПК) сообщил, что при прорыве через границу автомобиль с белорусскими оппозиционерами Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым проехал в сторону нашей страны, но без Колесниковой. Пограничники указывают, что ее буквально "выпихнули" из салона и сейчас она задержана.

По данным белорусских властей, оппозиционеры на машине пытались прорваться через границу, тем самым создав угрозу жизни пограничника. Видеоподтверждения "прорыва" и "выпихивания" Колесниковой из салона авто пока не обнародовано.

Мария Колесникова проходит свидетелем по делу о создании Координационного совета по статье о призывах к захвату власти. Она была вызвана на допрос в Следственный Комитет, но отказалась свидетельствовать против себя и дала подписку о неразглашении.

В понедельник, 7 сентября стало известно о похищении Колесниковой в центре Минска. Очевидцы сообщили, люди в гражданской одежде и в масках схватили ее и затащили в темный микроавтобус с надписью "Связь", после чего увезли в неизвестном направлении. Колесникова, а также Родненков и Кравцов, перестали выходить на связь, ее с ними нет около суток.