В Украине за прошлые сутки зафиксировали 2 411 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные СНБО от 8 сентября.

Так, по состоянию на утро вторника, 8 сентября, всего в Украине зафиксировано 140 479 случаев коронавируса (+2 411 за сутки). Из них 2 934 оказались летальными (+57). Уже 63 546 украинцев, у которых диагностировали Covid-19, выздоровели (+940).

Отметим, что 57 смертей пациентов с коронавирусом за сутки - это новый антирекорд. Предыдущий был зафиксирован 3 сентября, когда сообщалось о 54 летальных случаях.

Напомним, инфекционист предрек рост заболеваемости коронавирусом в Украине до 10 тысяч человек в день.

Также мы писали, что, по данным социологов, больше половины украинцев не боятся эпидемии коронавируса.