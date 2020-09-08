В Черкассах задержали пожилого мужчину, который повел девочку в кафе и начал приставать
В Черкассах пьяный 60-летний мужчина пригласил 14-летнюю девочку-подростка в кафе, а там начал приставать к ней и "распускать руки". Его задержала полиция, сейчас правоохранители расследуют происшествие.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Полиции Черкасской области.
Инцидент случился вечером в понедельник, 7 августа, на улице 30-летия Победы. 60-летний мужчина пригласил 14-летнюю девочку в кафе, там он предложил выпить, а потом стал "распускать руки". При этом они не были знакомы до этого.
Свидетели происходящего позвонили в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника, который оказался местным жителем, 1960 года рождения. Он был пьян.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 156 УКУ "Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве задержали педофила, который прямо в авто занимался сексом с 13-летним подростком.
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