В Черкассах пьяный 60-летний мужчина пригласил 14-летнюю девочку-подростка в кафе, а там начал приставать к ней и "распускать руки". Его задержала полиция, сейчас правоохранители расследуют происшествие.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Полиции Черкасской области.

Инцидент случился вечером в понедельник, 7 августа, на улице 30-летия Победы. 60-летний мужчина пригласил 14-летнюю девочку в кафе, там он предложил выпить, а потом стал "распускать руки". При этом они не были знакомы до этого.

Свидетели происходящего позвонили в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника, который оказался местным жителем, 1960 года рождения. Он был пьян.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 156 УКУ "Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали педофила, который прямо в авто занимался сексом с 13-летним подростком.

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