Начальник Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук заявил, что противник на Донбассе прибегает к провокациям, чтобы дискредитировать договоренности Трехсторонней контактной группы и получить право на свои определенные действия.

Об этом Корнийчук заявил в эфире шоу "Свобода слова" на ICTV, видео обнародовано в YouTube.

"Их провокационные действия имеют целью дискредитировать договоренности ТКГ, выставить нас такими, которые не способны управлять своими Вооруженными силами. Чтобы таким образом дальше иметь право на свои соответствующие действия. Но ВСУ сегодня показывают то, что они стабильно выполняют поставленную задачу и готовы к адекватному реагированию на все проявления", - заявил Сергей Корнийчук.

По его словам, сейчас нарушения режима тишины на Донбассе все еще носят единичный характер. В целом ВСУ оценивают общую ситуацию на фронте и отмечают, что нарушения не являются масштабными.

Корнийчук о провокациях - с 44:15

Напомним, недавно штаб ООС заявил об обострении ситуации на Донбассе. 6 сентября был убит первый украинский военный с начала перемирия на Донбассе 27 июля.

Также мы писали о том, что недавно глава "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским позициям, мотивировав свое решение тем, что силы ООС якобы обустроили оборонительное сооружение в поселке Шумы Донецкой области. Это должно было случиться сначала 3, а потом 7 сентября, однако позже в "ДНР" объявили о переносе анонсированного Пушилиным обстрела позиций ВСУ под Горловкой.