Ранним утром во вторник, 8 сентября, члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова, которая накануне была похищена, пересекли границу Беларуси и уехали в сторону Украины.

Об этом со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского пишет Tut.by.

"8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и убыли в сторону Украины", - сказано в сообщении.

В то же время в других местных правительственных белорусских СМИ сообщается, что Родненков и Кравцов "этой ночью сбежали за границу". А Колесникова "пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе".

Белорусское государственное телевидение уточняет, что Колесникова задержана, а поиск двух других оппозиционеров ведется совместно с Украиной.

В телеграм-канале "Белта" опубликовано видео, на котором Иван Кравцов заявляет, что принял решение покинуть территорию Беларуси.

Источник в окружении оппозиционеров сообщил "Интерфаксу", что Колесникова, Родненков и Кравцов не собирались уезжать из Беларуси. По словам собеседника, белорусские спецслужбы могли доставить их на границу с Украиной из следственного изолятора, после чего вынудили покинуть страну. Источник агентства подтвердил, что Колесникову задержали при пересечении границы.

Провластный белорусский телеграм-канал "Желтые сливы" утверждает, что оппозиционеры пытались "прорваться" через границу на автомобиле и якобы чуть не сбили пограничника, после чего Колесникову "выбросили из машины". В другом телеграм-канале ATN_NEWS опубликовали видео на записи неопознанный автомобиль спокойно проезжает через пропускной пункт.

Напомним, 7 сентября неизвестные в центре Минска похитили Марию Колесникову. По свидетельствам очевидцев, люди в гражданской одежде и в масках схватили Колесникову в центре Минска и затащили ее в темный микроавтобус с надписью "Связь", после чего увезли в неизвестном направлении. Колесникова, а также Родненков и Кравцов, перестали выходить на связь, ее с ними нет около суток.

В МВД Беларуси говорили, что не знают о задержании Колесниковой. В КГБ Беларуси ситуацию не комментировали.