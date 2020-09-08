Сегодня утром, 8 сентября, штаб ООС опубликовал сообщение об обстановке на Донбассе.

По данным украинских военных, 7 сентября сепаратисты один раз нарушили перемирие. Звучали единичные выстрелы неподалеку от Каменки. В ООС указывают, что в ответ они не стреляли.

Указывается, что с начала 8 сентября нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было. По данным за вчера и утро сегодняшнего дня, жертв с украинской стороны нет.

Сообщение штаба ООС в Facebook публикуется ниже.

Вчера, 7 сентября, истек срок второго "ультиматума Пушилина". В понедельник утром глава "ДНР" обещал обстрелять украинские позиции под Горловкой, которые укреплялись после начала перемирия. Потом обстрел был перенесен "республикой" на 9 сентября.

"Страна" подготовила анализ: "Сорвется ли перемирие на Донбассе и почему началось обострение на фронте".