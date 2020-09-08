В Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии отказались предоставлять дополнительную информацию об отравлении Алексея Навального.

С уточняющими вопросами в Бундесвер обратилось издание RT. Журналистами ответили следующее: "По соображениям секретности, мы не можем предоставить никаких дополнительных сведений о примененных методах и процедурах или каких-то других деталей".

В германском Институте также отказали журналистам в организации съемок и в записи интервью с кем-либо из сотрудников.

Параллельно стало известно о том, что германские медики отказались от совместной экспертизы по Навальному, которую инициировали российские коллеги в лице доктора Леонида Рошаля.

Предложение Рошаля было отклонено Федеральной врачебной палатой ФРГ. Там указали, что ассоциация "не является следственным органом", не может участвовать в расследованиях и что это прерогатива государства. Немецкие специалисты добавили, что по германскому законодательству только родственники имеют право инициировать дальнейшие обследования Навального. Об этом сообщает DW со ссылкой на Deutsches Ärzteblatt.

7 сентября стало известно, что Алексей Навальный очнулся после искусственной комы, в которую ввели его врачи. Политик пошел на поправку, может сам дышать и реагировать на голоса немецких медиков.

Чего ждать после выхода Навального из комы с политической точки зрения - в материале "Страны".