Принц Гарри и его жена Меган Маркл вернули королеве Елизавете II деньги, потраченные на ремонт их бывшей резиденции - Фрогмор-коттеджа в Виндзоре в Великобритании. Пара сделала взнос в Грант суверена в размере около трех миллионов долларов (2,4 миллиона фунтов стерлингов).

Об этом сообщает газета Daily Mail.

Изначально принц рассчитывал рассчитаться по долгам в рассрочку за 11 лет. Но вскоре у него появилась вся сумма - после того, как компания Netflix заключила с ним и его супругой крупный контракт.

О том, что принц Гарри и его жена Меган Маркл хотят отделиться от королевской семьи стало известно в начале января 2020 года. Все подробности истории - в материале "Страны".

После того, как страсти вокруг этой новости поутихли, принц Гарри с женой надиктовали книгу о реалиях жизни при королевском дворе Елизаветы.