Сегодня суд должен вынести приговор актеру Михаилу Ефремову. Он обвиняется в вождении автомобиля в пьяном виде, что спровоцировало аварию и унесло жизнь человека.

Зачитывать вердикт Ефремову начнут в 11:00 по московскому времени (совпадает с киевским). Об этом сообщает пресс-служба Пресненского суда российской столицы.

Прокуратур настаивает, чтобы Ефремова приговорили к 11 годам колонии общего режима. Адвокаты актера просят условный срок, хотя и склоняются к тому, что он получит от 6 до 8 лет тюрьмы.

Накануне "Страна" подробно рассказывала историю, как Михаил Ефремов и его эпатажный адвокат пытались избежать наказания. Также мы публиковали последнее слово актера в суде. Обо всем этом и прогноз сегодняшнего приговора - в нашем материале.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. В результате аварии от многочисленных травм погиб курьер Сергей Захаров. Актер на месте происшествия еле стоял на ногах. Экспертиза нашла в его крови алкоголь и наркотики. Как это было - читайте здесь.