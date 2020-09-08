Михаил Ефремов. Фото: Известия

Сегодня суд должен вынести приговор актеру Михаилу Ефремову. Он обвиняется в вождении автомобиля в пьяном виде, что спровоцировало аварию и унесло жизнь человека. 

Зачитывать вердикт Ефремову начнут в 11:00 по московскому времени (совпадает с киевским). Об этом сообщает пресс-служба Пресненского суда российской столицы. 

Прокуратур настаивает, чтобы Ефремова приговорили к 11 годам колонии общего режима. Адвокаты актера просят условный срок, хотя и склоняются к тому, что он получит от 6 до 8 лет тюрьмы. 

Накануне "Страна" подробно рассказывала историю, как Михаил Ефремов и его эпатажный адвокат пытались избежать наказания. Также мы публиковали последнее слово актера в суде. Обо всем этом и прогноз сегодняшнего приговора - в нашем материале

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. В результате аварии от многочисленных травм погиб курьер Сергей Захаров. Актер на месте происшествия еле стоял на ногах. Экспертиза нашла в его крови алкоголь и наркотики. Как это было - читайте здесь

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.