Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" остается в графике. А одним из поднятых на ней вопросов будет гибель украинских военных во время перемирия на Донбасса.

С таким заявлением Кулеба выступил в эфире передачи "Свобода слова" на ICTV вечером в понедельник, 8 сентября.

"По состоянию на сейчас встреча советников остается в графике. К ней Украина очень тщательно готовится. Безусловно, гибель наших солдат будет одним из тех вопросов, которые будут жестко обсуждены", - заявил Кулеба.

Дмитрий Кулеба добавил, что президент Владимир Зеленский поручил ему поговорить с российским министром Сергеем Лавровым о гибели украинских военных на Донбассе. По словам главы МИД Украины, украинская сторона уже инициировала этот разговор. Однако получила ответ из Москвы о том, что Лавров отбыл в командировку в Сирию. Поэтому беседа с главой МИД РФ не состоялась и, отмечает Кулеба, неизвестно когда пройдет.

Пока нет точных данных, когда ожидается и анонсированная Киевом встреча советников "нормадской четверки". В минувший раз она планировалась на 28 августа. Украинскую сторону на ней должен был представлять глава ОП Андрей Ермак, с российской - замглавы АП Дмитрий Козак. Однако в итоге она была отменена. По данным СМИ, инициатором стала Москва, хотя официально Киев говорил об изменениях планов Парижа. Подробности - читайте в нашем материале.

Решение об отмене встречи "советников" в конце августа произошло на фоне разговоров из уст Владимира Зеленского о новом саммите "нормандской четверки", который якобы состоится в сентябре.

26 августа Андрей Ермак назвал новую дату - отмененная встреча "советников" должна состояться до 10 сентября. По состоянию на сейчас до этого графика осталось два дня - сегодня 8 сентября и завтра 9 сентября.